Um homem de 22 anos foi preso em flagrante, na manhã da última segunda-feira (12), suspeito de agredir sua mulher com socos e ameaçar seus próprios pais idosos, após eles tentarem impedir a agressão, em Planaltina, no Entorno do Distrito Federal (DF). À polícia, o suspeito contou ter chegado bêbado em casa e se desentendido com a companheira.

Conforme o delegado Thiago César, o suspeito e a vítima têm uma filha de um ano e moram com os pais dele, em Planaltina. No entanto, o relacionamento do casal seria marcado por constantes brigas.

“O casal vivia em conflito. [Na madrugada de domingo] Ele chegou embriagado e começou a bater na esposa” com vários socos no rosto, detalhou o delegado. Diante das agressões, o pai do suspeito teria tentado intervir, momento em que, segundo o delegado, o filho pegou um caco de vidro e partiu para cima dele.

Com medo, uma vez que o filho também estava ameaçando a própria mãe de morte, o idoso correu para o quintal e conseguiu pegar um pedaço de madeira, com o qual o golpeou.

Na manhã de segunda-feira, os pais do homem foram à delegacia e registraram o caso. O suspeito foi encontrado em casa e preso em flagrante. Sua mãe solicitou uma medida protetiva, direito que a companheira dele recusou.

O rapaz passou por uma audiência de custódia na tarde desta terça-feira (13) e teve a prisão convertida em preventiva. De acordo com o delegado Thiago César, ele deve responder pelos crimes de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha e ameaça.

