Dois irmãos de 13 e 14 anos tentaram defender a mãe das agressões do padrasto e foram perseguidos por ele com uma faca em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Segundo o relato da Polícia Militar (PM), a mulher contou que seu companheiro deu diversos socos na cabeça dela e seus filhos tentaram impedir, mas acabaram tendo que fugir após as ameaças de morte. O caso aconteceu na noite do último sábado (18).

“O homem iniciou a discussão e começou a agredir a mulher, deu vários socos na cabeça dela. Quando seus filhos viram a situação eles tentaram separar a briga, mas o padrasto dos adolescentes pegou uma faca e saiu correndo atrás dos meninos gritando que iria matá-los", descreveu o tenente Inácio Ferreira, responsável pela ocorrência.

Os adolescentes foram acolhidos por seguranças de um estabelecimento comercial da região do bairro Jardim Alexandrina até a chegada da Polícia Militar. O suspeito foi preso e levado para a Central de Flagrantes de Anápolis, autuado com base na Lei Maria da Penha.

O homem não teve a identidade divulgada, por isso o POPULAR não encontrou o contato da defesa para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem.

“Nós conversamos com a vítima no momento, ela estava chorando muito, nitidamente muito abalada. Demos voz de prisão para o autor e após localizar os dois jovens, ambos relataram a mesma versão de sua mãe”, contou o tenente.

Na delegacia foi descoberto que o agressor tem mandado de prisão pelo Estado do Pará por homicídio e estava foragido desde 2020.