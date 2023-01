Um homem de 30 anos foi preso suspeito de agredir a esposa, a sogra, o enteado, 7, e fugir com a filha de apenas 2 anos, em Rio Verde, a 232 km de Goiânia. Segundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM), a menina foi encontrada abandonada dentro de um carro atolado em uma rua de terra.

O guarda Estevão Adriel Moreira relata que as equipes foram acionadas na manhã do último domingo (8) após o suspeito ter discutido com a esposa, de 31 anos, e ferir o enteado e a sogra, de 51, com uma faca. “Ele ainda quebrou uma porta de vidro da casa para assustar as vítimas”, afirma.

Após isso, o suspeito fugiu do local com a filha. “Ele falou que viria para casa de parentes, em Goiânia, mas pegou um atalho por uma rua de terra e acabou atolando o carro”, descreve o guarda. Com isso, ele abandonou a menina no carro, que foi encontrado pela GCM com as portas abertas.

Além da criança, que foi devolvida à mãe, as equipes encontraram dentro do carro uma faca e três munições de arma de fogo. O suspeito foi localizado após 13h de buscas escondido debaixo de um carro estacionado na garagem de parentes dele. “Os parentes não sabiam que ele estava lá”, afirma Estevão.

O suspeito foi preso na noite do último domingo (8) e, segundo o guarda, ele segue detido aguardando audiência de custódia. Ele deve responder por lesão corporal e por porte ilegal de arma de fogo. A esposa e a sogra conseguiram na Justiça uma medida protetiva contra o homem, informa Estevão.

Leia também:

- Homem suspeito de torturar e matar garota de programa é preso na fronteira com Paraguai

- Homem usa faca para assaltar frentista em posto de combustíveis, em Goiânia; vídeo

- Homem é preso suspeito de estuprar filha de 5 anos após ela revelar abusos à amiga