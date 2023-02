Um homem de 23 anos foi preso em flagrante suspeito de agredir a companheira de 17, que está grávida dele, com socos e chutes em todo o seu corpo, inclusive na barriga, o que ocasionou um sangramento e até risco de aborto, informou a polícia. O caso aconteceu no bairro Mont Serra, em Novo Gama, na região do Entorno do Distrito Federal (DF), na quinta-feira (2).

A delegada que investiga o caso, Lídia Castro, disse que a denúncia foi feita pela própria mulher e que ela contou que era agredida desde o início do relacionamento, que começou há 10 meses. No momento da ocorrência, a vítima chegou a passar mal e teve que ser levada pelos policiais para atendimento médico na cidade, porém, por falta de estrutura no local, a mulher foi transferida para um hospital do DF.

Leia também:

- Professor é preso suspeito de ameaçar e perseguir ex-aluna de 17 anos, em Luziânia

- Cantor sertanejo é preso suspeito de matar homem por dívidas de drogas, em Goiânia

- Idoso conhecido como ‘terror do INSS’ completa 122 anos e ‘segue firme e forte’, diz neta

Na delegacia, após relatar as agressões, a vítima pediu uma medida protetiva contra o então companheiro. O suspeito foi encaminhado para um presídio da região e deverá responder pelos crimes de ameaça, injúria e lesão corporal qualificada. A delegada informou que ele não tinha passagem policial por nenhum outro crime antes.

Como as identidades do suspeito e da vítima não foram reveladas, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa do homem e o estado de saúde da mulher.