Cidades Homem é preso suspeito de agredir companheira e ameaçar matar o cachorro dela Suspeito e vítima se relacionavam há cerca de um mês e moravam juntos

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante, na última terça-feira (2), suspeito de agredir e perseguir sua companheira e ameaçar matar o cachorro dela, em Rubiataba. O suspeito, que se relacionava há cerca de um mês com a vítima e morava com ela, teria ficado com ciúmes de conversas da mulher em um aplicativo de mensagens. O homem é natural de Sergipe e estava há qua...