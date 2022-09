Cidades Homem é preso suspeito de agredir e amarrar corda no pescoço da companheira, em Jataí Vítima teria sido arrastada pela casa com corda amarrada no pescoço, relatou a Polícia Militar

Um homem de 47 anos foi preso nesta quinta-feira (8) suspeito de agredir e arrastar a companheira dele pela casa com uma corda amarrada no pescoço, em Jataí, a 322 km de Goiânia. A vítima relatou à Polícia Militar (PM) que as agressões começaram após ela acordar com dores no pescoço e perguntar se o marido teria machucado ela na noite anterior, quando eles ingeriram b...