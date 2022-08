Cidades Homem é preso suspeito de agredir e manter a mulher em cárcere privado, em Ceres Vítima contou que passou a noite sendo agredida e sofrendo ameaças pelo marido; homem chegou a enforcá-la

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) prendeu em flagrante um homem suspeito de agredir, amaçar e manter a esposa em cárcere privado. A prisão, realizada na última terça-feira (23), só foi possível depois que a mulher conseguiu fugir de casa e procurar a delegacia. De acordo com o delegado do caso, Matheus Costa, a mulher contou que passou a noite presa ...