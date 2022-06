Cidades Homem é preso suspeito de agredir ex-mulher por seis dias seguidos Vítima chegou à delegacia com hematomas no olho e costelas quebradas e teve de ser levada ao hospital em uma ambulância

Um homem foi preso em Bom Jesus de Goiás, na terça-feira (28), após ser denunciado pela ex-companheira por agressão. De acordo com o delegado à frente do caso, Juliano Campestrini, a vítima era agredida há seis dias seguidos. A mulher tinha hematoma no olho e costelas quebradas. Na delegacia, foi chamada uma ambulância que a encaminhou para o hospital da cidade. O médi...