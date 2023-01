Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) suspeito de agredir a ex-sogra e fugir com o filho de 3 anos que tem com a ex-companheira, em Goiânia. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (20), no setor Urias Magalhães.

Ao Popular, a Major Marinéia Bittencourt, comandante do Batalhão Maria da Penha, afirmou que o casal estava separado há pouco mais de um ano e que o suspeito não tinha a guarda da criança. Ele podia visitar o filho apenas no último final de semana de cada mês.

“O suspeito já havia tentado reatar o relacionamento, mas, por não ter conseguido, chegou a agredir a ex-companheira dentro de um shopping, o que a levou a pedir uma medida protetiva de urgência contra ele em favor dela e dos pais dela”, destacou.

Segundo a PM, mesmo com a medida protetiva contra si, o suspeito aproveitou que a ex-companheira estava no trabalho e foi à casa em que ela mora com os pais dela e o filho do casal. Ao chegar no local, de acordo com a Polícia, o homem invadiu a casa da ex-sogra e pediu para ver o filho. Na sequência, ele a agrediu e fugiu com a criança de três anos, que é autista.

A comandante do Batalhão Maria da Penha detalhou ainda que a PM conseguiu contato com o suspeito antes de localizá-lo, e que ele chegou a desafiar a polícia. “Ele afirmou que não conseguiríamos encontrá-lo. Mas, depois de 12h de buscas, à noite, ele foi encontrado na zona rural de Leopoldo de Bulhões, e preso em flagrante. Ele estava sozinho, já que, antes de ir para esse local, ele deixou o filho na casa dos pais dele”, frisou.

Crimes

Segundo informou a Polícia Militar, o suspeito segue preso e vai responder por cinco crimes, entre eles o descumprimento da medida protetiva de urgência, invasão de domicílio e lesão corporal. De acordo com a Corporação, a medida protetiva de urgência da ex-companheira foi estendida também ao filho do casal, que já está novamente aos cuidados da mãe.

Por não ter tido o nome divulgado, o Popular não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a publicação desta matéria.

