Um homem foi preso, nesta quarta-feira (1°), após tentar matar a esposa a facadas e agredi-la com um fio de carregador de celular. O caso aconteceu em Anápolis, a 55 km de Goiânia. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do município.

Em depoimento à Polícia Civil (PC), a vítima informou que era agredida com frequência pelo marido, mas nunca chegou a denunciá-lo. No dia da agressão, o casal fez um churrasco para receber os amigos em casa e ambos consumiram bebida alcoólica.

Após o churrasco, quando os dois foram dormir, o homem começou a ameaçar a mulher, ofendê-la com xingamentos e tentou matar a esposa enforcada com um fio de carregador. Durante a discussão, ele pegou uma faca e começou a ameaçá-la de morte.

Depois de ser agredida, a mulher conseguiu pegar a filha de dois anos e fugir de casa, se escondendo em uma distribuidora de bebidas próxima da residência. Foi registrado um boletim de ocorrência e o homem foi preso pela Polícia Civil e encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher.

Ele pode responder pelos crimes de violência contra a mulher, injúria e ameaça.

Para denunciar algum caso de violência doméstica, basta ligar para a Delegacia por meio do número (62) 3328-2731. A Deam está localizada na Rua Dez de Março, 257, setor Central de Anápolis.