Um homem, de 56 anos, foi preso suspeito de agredir e enforcar a mulher e a filha por não aceitar o relacionamento homoafetivo da menina. O desentendimento e as agressões aconteceram após a jovem, de 22 anos, levar a namorada em casa. O pai foi preso na madrugada desta quarta-feira (8), no Jardim Novo Mundo, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), a mãe da jovem relatou que ao chegou em casa com a filha e a namorada da menina. Elas estavam se preparando para dormir quando o marido discordou do fato da namorada passar a noite em sua residência. Então, começou uma discussão.

À TV Anhanguera, a mãe disse que o homem começou a agredi-la, quando a filha entrou no meio dizendo para ele não bater nela, então o suspeito disse que bateria nela também, momento em que ele partiu para cima da jovem. “Aí começou a enforcar ela, apertar os braços dela e bater nela. Aí eu entrei de novo na frente, aí ele foi e me enforcou”, disse a mulher. As duas tiveram lesões nos braços e pescoço.

A jovem disse que as agressões iniciaram assim que começou a namorar a menina. O tenente Paulo César, da PM-GO, informou que as mulheres estavam bastante abaladas após o ocorrido e que já tiveram outros episódios de agressões.

O homem foi levado para a Central Geral de Flagrantes e preso por lesão corporal. Como o nome do suspeito não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar sua defesa.

O POPULAR aguarda retorno do Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri), da Polícia Civil de Goiás (PC-GO) para saber se as agressões serão investigadas como homofobia e se o homem continua preso.