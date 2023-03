Um homem de 27 anos foi preso na manhã desta terça-feira (7), suspeito de ameaçar a ex-companheira com uma faca e fugir com o filho de 3 anos do casal. O caso aconteceu nesta terça-feira, às 06h50, em Aparecida de Goiânia e de acordo com a Polícia Civil (PC), a mulher, de 37 anos, foi abordada pelo suspeito ao descer no ponto de ônibus, quando levava a criança ao Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI).

Segundo a PC, o suspeito, ao abordar a ex, portava uma faca e chegou a ameaçar a mulher, colocando a faca no pescoço dela. À Polícia, a vítima afirmou que, ao descer no ponto de ônibus, não percebeu a presença do agressor, que, puxou o cabelo dela e disse que iria matá-la.

Na delegacia, a mulher detalhou à Polícia que, ao ser abordada, o ex-companheiro, motivado por ciúmes, perguntou se ela estava mantendo outro relacionamento amoroso. Por esse motivo, o homem pegou o celular dela para ver se havia mensagens de outra pessoa, e, com raiva, jogou o telefone no chão, quebrando o aparelho.

A vítima contou ainda que implorou ao ex-companheiro para que ele não a matasse, momento em que o homem fugiu com o filho do casal. Na sequência, a mulher chamou socorro e foi até a Delegacia Especializada em Atendimento À Mulher (Deam), de ônibus. A mulher solicitou medidas protetivas de urgência e abriu uma ação contra o ex, com quem ficou junto por 4 anos e estava separada há três meses.

Prisão

O suspeito foi localizado no local de trabalho dele, no Jardim Cristal, em Aparecida de Goiânia. Segundo informou a Polícia, o homem reagiu à prisão e se alterou com os policiais e precisou ser contido por eles. Conduzido à Deam, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e dano, e a faca usada no crime foi apreendida.

De acordo com a PC, após o fato e antes de ser localizado e preso, o suspeito, que é pai do menino de três anos, deixou a criança no CMEI em que ela estuda. O menino foi buscado pela irmã dele normalmente.

Anteroriormente, o suspeito já foi preso por porte ilegal de arma de fogo e furto. Agora, ele vai responder pelos crimes de injúria, ameaça, vias de fato, desacato e dano. Por não ter tido o nome divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a última atualização desta matéria.

