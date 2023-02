Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (8) depois ameaçar, perseguir e incendiar a casa de sua ex-companheira, informa a Polícia Civil (PC). O caso aconteceu em Planaltina, na região Leste de Goiás. De acordo com a polícia, o suspeito de 36 anos, tem dois filhos com a vítima.

A PC apurou que mulher, de 28 anos, está separada do homem há cerca de um mês depois de terem convivido juntos por 17 anos. Eles têm dois filhos adolescentes e depois de ter sofrido violência doméstica durante um período do relacionamento, a vítima decidiu se separar.

Ainda segundo informações da polícia, mesmo depois de separados, o homem continuou acompanhando a rotina da mulher e tendo contato com os filhos e alternava o comportamento se vitimizando ou intimidando a ex-companheira.

A prisão aconteceu depois que o homem levou os filhos para a escola e teria voltado para a casa da vítima e aberto o registro de gás, causando um incêndio no apartamento, informou a polícia. A mulher não estava no local e, de acordo com a PC, foi ela quem informou sobre o que aconteceu.

Prisão

Segundo a PC, o homem foi localizado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e preso em um mercado próximo à unidade policial. Ele foi conduzido para a delegacia e negou ter colocado fogo no apartamento, mas a polícia notou que ele exalava forte cheiro de fumaça.

O homem preso em flagrante foi autuado e indiciado por dano qualificado, ameaça e perseguição/stalking previstos na lei Maria da Penha, e encaminhado para a Cadeia Pública de Planaltina, onde ficará à disposição da Justiça.

O nome do suspeito não foi divulgado pela Polícia Civil, por isso não foi possível localizá-lo e falar com a defesa.

