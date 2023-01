Cidades Homem é preso suspeito de assaltar e estuprar motorista de aplicativo, em Rio Verde Vítima tinha acabado de terminar uma corrida no centro da cidade quando foi abordada pelo homem, que simulou estar armado e a obrigou a fazer a viagem

Uma motorista de aplicativo foi estuprada nesta terça-feira (3), em Rio Verde, na região sudoeste do estado. De acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Rio Verde, a vítima, de 33 anos, tinha acabado de terminar uma corrida no centro da cidade quando foi abordada pelo suspeito, que simulou estar armado e a obrigou a fazer uma viagem até o Fórum, localizado no s...