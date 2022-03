Cidades Homem é preso suspeito de assassinato em distribuidora, no Setor Leste Universitário, em Goiânia Após o crime, suspeito fugiu para Caldas Novas, a 170 quilômetros de Goiânia, onde foi localizado

Israel Francisco de Oliveira, de 32 anos, foi preso em Caldas Novas, no Sul de Goiás, na última quinta-feira (10), suspeito pelo homicídio de Juliezio Jose dos Santos, 39 anos, que foi morto por disparos de arma de fogo em uma distribuidora de bebidas, no Setor Leste Universitário, em Goiânia, no dia 27 de janeiro de 2022. Policiais da Delegacia Estadual de Invest...