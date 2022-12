Um homem foi preso na noite deste sábado (24) após se esconder dentro da câmara fria de um supermercado para fugir do pai de uma mulher que ele teria assediado, em Rio Verde, a 232 km de Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito teria apalpado as nádegas da vítima na porta do estabelecimento.

Conforme o relato da corporação, a mulher estava na porta do supermercado esperando o pai terminar de pagar as compras que eles tinham feito. “Quando foi surpreendida por um indivíduo estranho que tentou intimidá-la. Então, ela tentou retornar para dentro do estabelecimento para ficar ao lado do pai”, afirma.

Neste momento, o suspeito teria seguido a vítima e tentado tomar o celular dela, que estava no bolso da calça. “Vindo ainda a passar as mãos nas partes íntimas da vítima”, relata a PM. Diante disso, o pai da mulher percebeu a situação e, após terminar de pagar as compras, foi atrás do homem.

O suspeito havia se escondido dentro da câmara fria do supermercado, local usado para manter as bebidas geladas. “Eles entraram em uma discussão e o suspeito começou a jogar garrafas de cerveja no pai da vítima”, descreve. O homem desviou das garrafas e chamou os seguranças do supermercado.

Segundo a PM, o supermercado denunciou o prejuízo à polícia, mas a mulher registrou o assédio. “Todos foram conduzidos para delegacia”, finaliza. O POPULAR tentou contato com a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Rio Verde para saber se o caso será investigado, mas não obteve retorno.

A reportagem também tentou contato por telefone com o Campeão Supermercado, no Centro de Rio Verde, mas não obteve sucesso até a última atualização desta matéria.

