Um homem foi preso na noite do último sábado (4) suspeito de atirar contra policiais enquanto fugia de carro, no Setor Privê Norte, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), a equipe tentou fazer uma abordagem e o motorista do veículo disparou diversas vezes em direção a viatura.

Neste momento, os policiais iniciaram uma perseguição pelo suspeito e conseguiram abordá-lo no Jardim Curitiba. De acordo com a PM, o veículo foi apreendido e com o homem foi encontrado um revólver calibre 32 com seis munições, sendo três deflagradas e três intactas.

A PM informou que o homem foi preso por tentativa de homicídio contra agentes de segurança, desobediência e porte ilegal de arma de fogo.

