Atualizada às 11h02*

Um homem foi preso em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, suspeito de atirar em duas mulheres por engano, dentro de um supermercado no Jardim Itália. Segundo informou a Polícia Militar, o alvo dos disparos seria um homem com quem o suspeito teria se desentendido anteriormente. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para um hospital.

Conforme apurado pela polícia, Renato da Silva Batista, para se vingar do seu desafeto, passou pelo supermercado atirando na direção do homem. Os disparos, no entanto, atingiram as duas mulheres que não tinham nenhuma ligação com a história. O caso foi registrado na noite desta terça-feira (7).

Ainda segundo a PM, após efetuar os disparos, Renato conseguiu fugir de carro, mas foi localizado em seguida. A reportagem não conseguiu localizar defesa do suspeito até a última atualização desta matéria.

O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde das duas mulheres baleadas.

