Homem é preso suspeito de atirar na Praia do Povo, em São Domingos Policiais ainda encontraram arma de fogo calibre 9mm e 10 munições escondidos em uma vala

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso pela Polícia Civil após efetuar disparos com arma de fogo na Praia do Povo, em São Domingos, na região Norte de Goiás. Policiais receberam informações de populares de que um homem havia disparado com uma arma de fogo. Então, policiais militares e civis empreenderam a ação e encontraram o autor às margens do lag...