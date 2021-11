Cidades Homem é preso suspeito de atropelar a mulher em bar de Rio Verde Vítima teve fratura exposta e foi levada a uma unidade de saúde

Um homem de 41 anos foi preso em Rio Verde, suspeito de atropelar a mulher após uma discussão. Segundo a Policia Militar (PM) o homem estava alcoolizado quando atropelou a vítima e tentou fugir, mas acabou colidindo com o muro de uma casa. De acordo com a polícia, o casal saiu para um bar, onde acabou discutindo. A mulher, saiu do local e o marido entrou no veícul...