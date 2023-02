Um jovem de 23 anos foi preso, neste fim de semana, suspeito de atropelar a ex-companheira, de 21, e arrastá-la por cerca de 500 metros usando o próprio carro dela, em Jataí. A vítima teve escoriações pelo corpo e foi levada para o hospital. Ela contou que já havia sido agredida pelo homem na semana anterior e chegou a pedir medidas protetivas contra ele.

O caso aconteceu na rua Nestor Garcia de Assis, no bairro Dom Abel. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta de 10h de sábado (25). Segundo a corporação, a mulher foi encontrada “bastante ferida com escoriações por todo o corpo, com o capacete ainda na cabeça, gritando por socorro”. Ela relatou que estava de moto quando foi atingida por seu ex, que conduzia o carro dela.

Ainda segundo a jovem, o suspeito e ela tinham um relacionamento, mas estavam separados desde o dia 16 de fevereiro, ocasião em que, segundo a mulher, o homem a teria agredido. No entanto, no último fim de semana eles teriam marcado um encontro na casa dela. De acordo com o registro policial, o homem teria ido ao local para deixar o carro da mulher. Porém, quando procurou e não encontrou o veículo, a mulher foi em uma motocicleta à delegacia registrar uma ocorrência de furto.

No caminho, a vítima foi surpreendida pelo suspeito, que teria acelerado o carro contra a traseira da motocicleta e a arrastado até o momento em que ela caiu da moto e foi lançada para baixo de um carro estacionado. O homem ainda teria voltado para checar se a mulher ainda estava viva, mas fugiu logo depois.

Prisão preventiva

A jovem foi levada para o hospital com escoriações e passaria por exames “para verificar possíveis lesões internas e alguma lesão craniana.”

Já o suspeito foi localizado e preso na porta de sua casa. O POPULAR apurou que ele passou por audiência de custódia no domingo (26), quando teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

A reportagem entrou em contato com o advogado que atuou na defesa do suspeito na audiência. Porém, ele informou que foi nomeado somente para o ato, e não foi constituído para defender o preso no caso.

