Um homem foi preso em flagrante suspeito de atirar contra a cabeça da filha do vereador França Castro (PTC), de Águas Lindas de Goiás, cidade no Entorno do Distrito Federal (DF). A tentativa de homicídio aconteceu neste domingo (15) dentro da casa do político. O alvo do suspeito seria o parlamentar, mas ao errar os disparos, acertou a filha do homem. A vítima recebeu atendimento médico, ganhou alta e passa bem.

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) informou que os vizinhos teriam ouvido disparos de armas de fogo. Quando a PM chegou na casa do vereador, no setor Mansões Olindas, o parlamentar informou que um homem tentou invadir sua casa e atirar contra ele. Entretanto, os disparos acertaram a cabeça de sua filha.

Os policiais então conseguiram localizar o suspeito, que estava com um outro homem, e os prenderam. Foram encontrados com eles dinheiro, munições, porções de drogas e um veículo com a placa adulterada.

O suspeito dos tiros já possui passagem policial por dirigir carro sob uso de álcool ou drogas, receptação, lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo, consumo pessoal de drogas, ameaça, injúria, desacato, resistência e descumprimento de medida protetiva. Agora, ele será investigado por tentativa de homicídio.

A delegada responsável pela prisão do homem, Lorenna Cardoso, informou que no momento da prisão o suspeito estava sob efeito de drogas e não revelou a motivação do crime. O caso será investigado.