Um homem de 39 anos foi preso na última quinta-feira (9) pelos crimes de injúria, cárcere privado, ameaça e lesão corporal contra sua companheira, no Residencial Brasília, no Novo Gama, inform a Polícia Civil (PC-GO). A mulher de 43 anos teria sido espancada, ameaçada com um facão e amarrada com cordas num cômodo da casa, após uma discussão motivada por ciúmes.

Em entrevista ao POPULAR, a delegada Lídia Silva, responsável pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do Novo Gama, compartilhou detalhes sobre o caso. A vítima teria sido desamarrada durante a madrugada para ir ao banheiro e nesse momento conseguiu fugir.

A mulher foi primeiro ao hospital para receber socorro, e em seguida foi para a delegacia prestar queixa. A delegada Lídia conta que, no momento da denúncia, a vítima estava muito machucada, sem conseguir andar direito.

Segundo relatos de vizinhos, o suspeito era bastante agressivo e constantemente injuriava a companheira durante as brigas do casal. O suspeito foi preso e encaminhado para o presídio do Novo Gama, onde aguarda julgamento.

Como o nome dos envolvidos não foram divulgados, não foi possível localizar a defesa.

Leia também:

- Homem é preso duas vezes em 8 dias suspeito de agredir a companheira

- Homem é preso suspeito de ameaçar, perseguir e incendiar a casa da ex, em Planaltina