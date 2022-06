Cidades Homem é preso suspeito de dar golpe de R$ 300 mil em banco de Formosa Suspeito teria aberto uma conta bancária com documentos de um servidor público do Distrito Federal

Um homem de 26 anos foi preso na última quinta-feira (23) suspeito de aplicar golpe em uma unidade bancária localizada em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a polícia, o indivíduo abriu uma conta com documentos falsos e conseguiu fazer uma série de empréstimos em menos de uma semana, dando ao banco um prejuízo de R$ 312 mil. Ao POPULAR, o delegado Paulo Henr...