Um morador de Santa Isabel, na região do Vale do São Patrício, foi preso temporariamente por estupro de vulnerável na última sexta-feira (19). Ele é suspeito de embriagar e violentar uma garota. De acordo com as investigações, o crime teria acontecido no dia 13 de agosto. O cumprimento do mandado de prisão foi efetuado em conjunto pelas Delegacias de Polícia Civil de Ceres e de Santa Isabel.

De acordo com as investigações, uma garota, que não teve a idade revelada, estava passando o final de semana em comemoração ao Dia dos Pais na cidade. No dia 13, por volta de 14 horas, ela teria saído acompanhada do homem. Três horas depois ela foi deixado pelo suspeito em uma rua próxima da casa dos familiares. Ela estava alcoolizada, desorientada, com os joelhos e braços machucados, e com suspeita de abuso sexual.

A Polícia Civil foi acionada e ouviu a vítima e testemunhas. Além disso, também requisitou exames de prática sexual delituosa e lesões corporais. Os laudos revelaram fortes indícios de que a garota, sem qualquer condição de oferecer resistência, foi abusada sexualmente com o uso de violência. As provas técnicas e testemunhais levaram ao pedido de prisão temporária, que foi decretada pelo Poder Judiciário e endossado pelo Ministério Público.

Quando foi abordado pela Polícia Civil para ser preso, o suspeito tentou fugir, mas não obteve sucesso. Na casa dele foi encontrada uma arma de fogo calibre 9 milímetros (mm), que estava registrada em seu nome, além de várias munições. Os materiais foram apreendidos e encaminhados para a perícia criminal.

O homem foi levado para a Unidade Prisional Regional (UPR) de Rialma e colocado à disposição do Poder Judiciário. As investigações, que estão em continuidade, devem ser concluídas nos próximos 30 dias.

