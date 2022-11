Moradores do setor Orlando de Moraes, em Goiânia, seguraram quatro suspeitos de cometer um latrocínio, roubo seguido de morte, contra um homem de 67 anos, na última quarta-feira (16). Três garotas menores de idade foram apreendidas e um homem foi preso pela polícia.

De acordo com o relato da polícia, as meninas, de 13, 15 e 16 anos, além do homem, de 22, teriam dado voz de assalto ao idoso, que era dono de um mercadinho na região. A polícia informou que a vítima teria sido esfaqueada porque reagiu ao assalto.

Outro crime

Conforme o boletim da Polícia Militar de Goiás, na casa da tia de um dos suspeitos, no setor Nossa Morada, foram encontrados pertences de uma vítima de outro latrocínio, cometido no dia 15, no Residencial Panorama.

Um homem de 50 anos foi atraído por uma menor de 15 anos, que ficou algumas horas na casa da vítima. Posteriormente, a jovem teria chamado os comparsas que entram na residência para roubar. À PM, o suspeito informou que a vítima foi esfaqueada por ter reagido ao assalto.

Os suspeitos levaram o carro da vítima, um Cobalt azul. O veículo foi encontrado posteriormente pela polícia abandonado na GO-462, na altura do setor Orlando de Moraes. Os casos serão investigados pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais.

