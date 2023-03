Um homem, de 31 anos, foi preso suspeito de esfaquear três pessoas na saída de uma distribuidora para roubar seus pertences, no Setor Marista, em Goiânia. Imagens do circuito de segurança do estabelecimento mostram que suspeito também estava no comércio e observava as vítimas. A Polícia Militar de Goiás (PM-GO), informou que o homem possui passagem policial por tráfico internacional de drogas e receptação.

O vídeo mostra o homem (de roupa na cor cinza) dançando no meio do estabelecimento. Após, momento em que suspeito e vítimas entram em luta corporal.

O caso aconteceu na madrugada de domingo (5) e o homem foi preso na terça-feira (7). O tenente da PM-GO, Thiago Torres, disse que os três casais estavam de saída da distribuidora, quando o suspeito tentou roubar a bolsa de uma das mulheres.

Neste momento, a mulher entrou em luta corporal com o suspeito, até que ele esfaqueou os três homens que estavam juntos. Cada um levou uma facada. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança de um colégio próximo.

Leia também:

- Mulher filmada ao matar o marido com facada no peito é presa em Aparecida, veja vídeo

- Homem morre após ser esmagado por ponto de ônibus de concreto, em Aparecida de Goiânia

O homem conseguiu levar a bolsa, com dinheiro e documentos da jovem. Algumas ruas acima do local onde aconteceu o roubo, os pertences da mulher foram dispensados e ficou somente com o dinheiro, cerca de R$ 30. A polícia chegou até o homem com a ajuda da irmã do suspeito, que o reconheceu pelas imagens. Ele foi preso na casa da mãe.

O tenente disse que os três homens foram encaminhados ao Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) e um deles recebeu alta na terça-feira (7). Os outros dois seguem internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. O POPULAR pediu ao Hugo a atualização do estado de saúde das vítimas e aguarda retorno.

O suspeito deve responder por crime de latrocínio tentado, quando ocorre o roubo seguido da tentativa de morte. Caso os dois homens que permanecem internados não consigam sobreviver, a acusação evolui para latrocínio consumado. Como a identidade do homem não foi divulgada, o POPULAR não conseguiu localizar sua defesa.