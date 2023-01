Um homem de 55 anos foi preso nesta sexta-feira (27) suspeito de espancar a mulher com golpes de amortecedor de moto, em Jataí, no sudoeste de Goiás. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PC-GO), a equipe recebeu uma denúncia anônima dizendo escutar gritos e choro de uma mulher, além de sons de agressões.

De acordo com o delegado Marlon Souza Luz, os policiais foram até a casa da mulher quando o suspeito não estava e confirmaram que ela tinha diversas lesões pelo corpo, as maiores nos braços e um corte profundo na cabeça. À polícia, a vítima demonstrou medo e se negou a denunciar o companheiro.

Diante da situação, a equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Jataí filmou as lesões com o objetivo de pedir a prisão preventiva do suspeito e realizar buscas na residência do casal, já que o cenário de violência colocava em risco a vida da vítima.

Após conseguirem os mandados de busca e prisão, a polícia localizou e prendeu o suspeito no local de trabalho dele. A Polícia Técnico-Científica fez uma perícia e encontrou vestígios de sangue humano em diversos pontos da casa, além de um amortecedor de motocicleta, pesando cerca de 1,5 kg, utilizado para golpear a vítima.

"A sensibilidade dos vizinhos e da comunidade da região foi preponderante para a identificação do cenário de violência doméstica contra à vítima e a prisão do agressor", destacou o delegado Marlon Luz.

A Polícia Civil informou que as denúncias foram recebidas na última terça-feira (24), mas que as recentes agressões teriam acontecido entre os dias 21 e 22 de janeiro. O POPULAR não localizou a defesa da vítima para posicionamento.

