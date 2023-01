Um homem foi preso nesta terça-feira (10) suspeito de espancar o aposetnado Romildo Dias Campos para roubar botijão de gás da casa dele, em Goianira. A delegada Carla de Bem explicou o suspeito foi preso por roubo, e um 2º homem foi preso por receptação, por ter comprado o botijão.

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. Por isso, o g1 não localizou as defesas para se manifestar sobre o caso até a última atualização desta reportagem.

Segundo a Polícia Civil, esta é a 2ª vez que a casa de Romildo foi invadida. A primeira vez foi em 2021 e a suspeita é que uma mulher tenha roubado objetos da residência.

Na cozinha onde falta de tudo, só restaram os sinais de onde ficava o gás da casa. O idoso contou que estava sozinho quando o suspeito pulou o muro da casa para roubar o botijão. Romildo, que tem dificuldades para ouvir e enxergar, quase não conseguiu pedir socorro.

"Ele veio e me derrubou. Agrediu meu rosto, tampou meu nariz. Ele me deixou sem condições de levantar. Fiquei sem força para gritar socorro. Eu vi a hora da morte", desabafou o idoso, todo machucado.

Romildo Campos sobrevive com um benefício de prestação continuada (BPC) e mora de favor em uma casa. A sobrinha dele disse que ajuda a cuidar do tio, mas no dia do crime, estava em Inhumas trabalhando como cuidadora de outro idoso.

O relatório médico sobre as agressões diz que o estado de saúde de Romildo era regular, com lesões na cabeça e no pescoço. Também foram constatados hematomas e escoriações nos olhos , na clavícula, no braço esquerdo, escoriações no cotovelo e no antebraço.

