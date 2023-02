Um homem de 33 anos foi preso suspeito de manter a mulher, de 23 anos, em cárcere privado e espancá-la, em Ipameri, na região sudeste de Goiás. No apartamento, a Polícia Militar disse que ainda encontrou meio tablete de maconha, que estava escondido dentro de uma bolsa de maternidade do filho do casal, que é um bebê recém-nascido. Além da droga, a PM ainda achou uma balança de precisão, o que também levantou a suspeita de que o detido seja traficante.

Até a última atualização desta reportagem, o g1 não havia obtido contato com a defesa do suspeito para que se posicione.

A prisão em flagrante foi na terça-feira (21), no Setor Central, em Ipameri. A Polícia Militar contou que após uma denúncia de violência doméstica, foi até o local e constatou que a vítima estava sendo mantida em cárcere privado há três dias e que a mulher estava com várias lesões.

À PM, a mulher contou que estava trancada no apartamento, sem poder ter contato com a família, sendo agredida com frequência, e que o suspeito ainda teria quebrado o celular dela, para evitar que ela fizesse contato com algum parente. A polícia disse que ela apresentava vários hematomas pelo corpo, além de dor no abdômen.

Nesse momento, foi dado voz de prisão ao suspeito e, durante buscas no apartamento, a polícia encontrou meio tablete de maconha, uma balança de precisão e R$ 277 em dinheiro.

O detido foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil e, segundo a PM, deve responder por lesão corporal, cárcere privado e tráfico de drogas.

Leia também:

- Marido de esteticista encontrada morta após sair para entrevista de emprego é preso, diz polícia

- Mulher desmaia depois de homem jogar carrinho de supermercado contra ela; vídeo

- Homem é preso suspeito de estuprar menina de 12 anos após manter conversas com ela pela internet