Cidades Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha de 9 anos, em Catalão Polícia Civil realizou a coleta de provas e representou pela prisão preventiva do homem, cujo mandado foi cumprido ontem

Um homem de 54 anos foi preso na última quinta-feira (21), no município de Catalão, suspeito de estuprar a própria filha, uma criança de apenas nove anos. A vítima foi levada para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), onde foi informado que o suspeito manteve relações sexuais com a criança. Após a denúncia do crime, a Polícia Civil realizou a cole...