Um homem foi preso nesta sexta-feira (3) em Porangatu, na região Norte do estado, suspeito de oferecer presentes em troca de sexo para uma adolescente de 12 anos. A Polícia Civil (PC) apurou que o homem manteve relações com a menor por cerca de 6 meses e ofereceu dinheiro em troca do silêncio da vítima e da mãe da menina.

A Polícia Civil recebeu denúncias anônimas de que o homem levava e buscava a menina na escola sem ter nenhum grau de parentesco com ela. Isso levantou suspeita e o caso foi levado para o Conselho Tutelar e começou a ser investigado.

A PC disse ainda que a menina e a mãe vieram da Bahia e são pessoas muito simples. O suspeito oferecia para a vítima presentes como caixa de bombom e roupas em troca de manter relações sexuais. Além disso, de acordo com a PC ele ameaçava que se a menina contasse alguma coisa ele ia parar de dar os presentes.

Ainda segundo a polícia depois que a investigação começou, o homem ligou para a menor fazendo ameaças de morte contra ele e a mãe. Essa ligação foi gravada pela mãe da menina. Depois de ver que as ameaças não dariam certo o homem ainda ofereceu dinheiro para que elas mentissem sobre os atos que ele praticava contra a vítima. De acordo com o delegado, o valor oferecido em troca do silêncio da vítima foi R$ 3 mil.

A adolescente foi encaminhada para a assistência social onde vai receber acompanhamento psicossocial e uma ajuda financeira para a família. A prefeitura da cidade ficou responsável por esse acompanhamento.

Leia também:

- Homem condenado por estuprar a própria filha é preso dentro de ônibus na BR-153, diz PRF

- Após filhas denunciarem pai por estupro, sobrinha conta que também foi abusada por homem

- Idoso é preso suspeito de importunar sexualmente criança de 9 anos dentro de carro