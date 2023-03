Renan de Oliveira Costa foi preso, nesta segunda-feira (6), suspeito de estuprar a companheira, matar e abandonar o corpo dela a 600 metros de casa, em Trindade. O crime aconteceu em 2018, mas o inquérito do homicídio só foi concluído nesta semana.

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Trindade reuniu provas e testemunhos que indicam que o culpado pelo homicídio da vítima foi seu companheiro com quem vivia há oito anos. De acordo o delegado Douglas Pedrosa, uma vizinha do casal procurou a polícia para prestar depoimento sobre a noite do crime.

“Na noite do acontecido, o Renan sai de casa pouco depois da mulher e volta completamente sujo e agitado. Na manhã do dia seguinte, ele liga para o pai da Sione e pede pra ele ficar com as as crianças enquanto procura a mulher desaparecida”, informou Douglas. O pai da vítima, no entanto, desconfiou da situação, seguiu Renan e descobriu que ele saía pra beber e nunca chegou a procurar a mulher.

Dentre as provas produzidas no inquérito, destaca-se o depoimento do filho mais velho do casal. A criança informou que viu o pai sair de casa logo depois da mãe sair durante à noite. As investigações apontaram que o DNA coletado nas roupas de Sione condizem com material genético do suspeito.

A prisão temporária foi convertida em preventiva depois de parecer favorável do Promotor de Justiça. O homem vai responder por homicídio qualificado, com pena podendo chegar a 30 anos de reclusão.

Relembre o caso

Sione José da Silva, de 35 anos, foi violentada sexualmente e brutalmente assassinada, em 2018. Seu corpo foi encontrado nu dois dias depois de seu desaparecimento em uma casa abandonada de Trindade, Região Metropolitana de Goiânia.

A vítima foi localizada a aproximadamente 600 metros do apartamento onde morava, no setor Residencial Santa Fé. Sione morava com seu namorado e com os dois filhos do casal, crianças de 4 e 7 anos (na época do crime).

Leia também:

- Técnico de enfermagem é morto e corpo só é encontrado três dias depois

- Teto de posto de combustível desaba durante forte chuva em Mineiros; vídeo