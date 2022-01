Cidades Homem é preso suspeito de estuprar criança de 9 anos, neto de sua companheira, em Mozarlândia Segundo o delegado, a investigação começou após os pais do garoto procurarem à polícia e denunciarem com detalhes que o suspeito teria molestado do menino

Um homem de 41 anos foi preso preventivamente nesta quarta-feira (19) em Mozarlândia, no Noroeste de Goiás, por suspeita de estupro de vulnerável. O delegado do caso, Ricardo Ramos, explicou que a vítima é um menino, de 9, e neto da companheira do investigado. Segundo o delegado, a investigação começou após os pais do garoto procurarem à polícia e denunciar...