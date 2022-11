Cidades Homem é preso suspeito de estuprar crianças no Madre Germana II, em Goiânia Mãe de uma das vítimas disse que chegou em casa e encontrou o suspeito pelado na frente das crianças

Três crianças teriam sido vítimas de violência sexual, no Setor Madre Germana II, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), duas vítimas têm sete anos e uma seis. O suspeito, um homem de 51 anos, é o pai da babá das meninas e foi preso em flagrante nesta terça-feira (29). “A filha do suspeito, babá das vítimas, não estava na casa no momento do flagrante”, inform...