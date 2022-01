Cidades Homem é preso suspeito de estuprar e ameaçar a mulher em Caiapônia Investigado foi autuado em flagrante também por perseguição e lesão corporal

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante em Caiapônia, no Sudoeste de Goiás, suspeito de estupro, ameaça, lesão corporal e perseguição contra sua companheira, de 45. Na tarde do dia 3 de janeiro, a filha da vítima foi até a delegacia do município para registrar uma ocorrência quando o padrasto. A escrivã, Adenildes Gonçalves de Moraes, contou que no moment...