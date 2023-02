Um homem foi preso, nesta sexta-feira (24), suspeito de estuprar uma estudante a caminho da escola, em Goiânia. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que o homem se aproxima da menina, a ameaça e sai andando “abraçado” com ela. Momentos depois ele sai correndo e não foi mais visto pelas câmeras.

Segundo relato da menina, de 14 anos, ela saiu em direção à escola onde estuda e, ao chegar naquela região, um indivíduo desconhecido aproximou-se e a ameaçou com uma faca. As câmeras não registraram o momento do crime, mas ela informou que foi lesionada e abusada sexualmente.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem levou a menina para a porta de uma residência e tentou estuprá-la. Ao reagir, ela levou um soco e foi faqueada na barriga. Foi nesse momento que vizinhos escutaram os gritos e acionaram a polícia, fazendo com que o suspeito fugisse do local.

Ele foi encontrado nas proximidades da Praça Joaquim Lúcio, setor Campinas, e reconhecido pela vítima. A PM prendeu o suspeito e o encaminhou a Central de Flagrantes e ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de perícia.

A adolescente foi encaminhada para o Hospital Materno Infantil.