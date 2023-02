Um homem foi preso em Itapuranga, na região Central de Goiás, suspeito de estuprar uma idosa no dia do seu aniversário de 70 anos. Segundo a Polícia Militar, o crime teria ocorrido no dia 12 deste mês, no Bairro Cidade Jardim, em Goiânia.

Conforme informou a corporação, o suspeito teria invadido a casa da idosa, onde permaneceu por cerca de três horas. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que sai do local pulando o muro. A vítima reconheceu o suposto autor do estupro conta de uma mancha no cabelo e uma verruga no pescoço.

Em um vídeo gravado pela Polícia Militar, o filho da vítima contou que encontrou a mãe aos prantos, trancada em casa. “No dia 12 de fevereiro, justamente no dia do aniversário dela, que ela estava completando 70 anos. Ele pediu para ela ficar calada, para entrar, e disse: ‘calada, calada, senão você vai morrer’. Ele ficou em posse dela por três horas, cometeu o ato de estupro [...] e depois que ele evadiu do local, minha mãe conseguiu me ligar”.

Após a prisão em Itapuranga, o homem foi levado para a Central de Flagrantes de Goiânia. De acordo com a PM, ele já possui passagens pelos crimes de furto, receptação e homicídio.

A polícia não divulgou o nome do suspeito, portanto, O POPULAR não conseguiu localizar sua defesa.

