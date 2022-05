Cidades Homem é preso suspeito de estuprar jovem de 14 anos, em Bom Jesus de Goiás Ao saber da investigação, suspeito tentou fugir para Uberlândia, em Minas Gerais

Um homem de 28 anos foi preso preventivamente na última quarta-feira (11), em Bom Jesus de Goiás, suspeito do crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 14 anos. Conforme a Polícia Civil, o indivíduo teria chantageado e ameaçado a jovem por pelo menos duas vezes para que ela mantivesse relações sexuais com ele. De acordo com o delegado Juliano Campes...