Um homem de 22 anos foi preso suspeito de estuprar uma menina de 12. O crime aconteceu na casa do homem, que levou a criança até o local depois de manter conversas com ela pela internet. A Polícia Civil de Goiás (PC-GO) conseguiu prender o homem após a mãe da vítima localizar a menina na residência do suspeito. O caso aconteceu em Mineiros, no Sudoeste goiano, nesta terça-feira (21) e o suspeito preso na manhã seguinte (22).

O delegado que investiga o caso, Thiago Martinho, disse ao POPULAR que a mãe da menina contou que a filha desapareceu por volta das nove horas da manhã e, ao olhar o histórico de conversa da criança pela internet, conseguiu identificar o homem. Então, ela ligou para o suspeito, que confirmou que a criança estava na casa dele.

Desconfiada, a mãe levou a criança até uma Unidade de Pronto Atendimento da cidade, onde, inicialmente, não foi possível detectar lesão sexual. Diante desta situação, a PC-GO foi acionada e, então, realizada uma perícia, a qual confirmou a relação sexual.

A polícia prendeu o homem em flagrante nesta quarta-feira (22). O investigado responderá pelo crime de estupro de vulnerável e a pena pode chegar até 15 anos de prisão.

Como o nome do suspeito não foi identificado, o POPULAR não conseguiu localizar sua defesa,