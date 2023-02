Um homem de 41 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (9) suspeito de estupro contra crianças e adolescentes após pagar aos responsáveis para cuidar dos menores em São Simão, na fronteira entre Goiás e Minas Gerais. A Polícia Militar (PM) chegou ao suspeito depois de uma denúncia feita por uma pessoa que se passou por um pai que queria vender visitas de uma criança na casa do suspeito.

De acordo com informações do tenente-coronel da Polícia Militar (PM) Alexandre Saliba, durante a abordagem foram encontrados registros de pedofilia no celular do suspeito. O homem confessou as práticas de abuso de menores e foi preso em flagrante pela posse material pornográfico infantil.

Em entrevista ao POPULAR, o tenente-coronel conta que o suspeito já era conhecido na região, de forma que, às vezes, os próprios responsáveis pelos menores iam buscar o homem. “Por incrível que pareça, ele pagava em torno de R$150 e R$200 e o responsável deixava a criança sob o poder dele”, afirmou Saliba.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de pornografia infantil e foi encaminhado para a delegacia de polícia de São Simão, onde aguarda julgamento sobre as denúncias de estupro. A polícia descobriu posteriormente que o suspeito iria receber em sua casa duas crianças, uma de 9 e outra de 10 anos, no mesmo dia da prisão.

Na casa do suspeito de 41 anos foram encontrados itens infantis, como brinquedos e roupas íntimas. De acordo com informações da PM, o homem já tinha passagem na polícia por estupro de vulnerável.

A Polícia Civil vai dar sequência nas investigações do telefone do homem para rastrear os pais dos menores aliciados. A PM revelou que no celular do suspeito havia imagens de bebês até crianças de 10 a 12 anos, além dos diálogos com os responsáveis que vendiam visitas das crianças para a casa do suposto abusador.

Nem o nome, nem a foto do homem preso foram divulgados, por isso a equipe do POPULAR não conseguiu contato com a defesa.

