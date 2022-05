Cidades Homem é preso suspeito de furtar ambulância em Bela Vista de Goiás para “ir pra casa” Veículo estava estacionado no pátio do hospital municipal quando foi levado

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (12) em uma estrada vicinal de Silvânia, suspeito de furtar uma ambulância no hospital de Bela Vista de Goiás. Segundo a Polícia Militar (PM), o homem foi flagrado tentando fugir com o veículo e ao ser questionado, disse que o havia pegado para “ir para casa”. Conforme informações da PM, a denúncia do furto foi feita ...