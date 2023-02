Um homem foi preso na noite da última quarta-feira (22) suspeito de furtar um carro no Parque Amazônia, em Goiânia. De acordo com imagens de câmeras de segurança, o suspeito entra no carro e, em menos de 30 segundos, sai dirigindo o veículo sem nenhum tipo de resistência. Relatos da Polícia Militar (PM) revelam que o homem teria usado uma chave Mixa (instrumento que facilita abertura da maior parte das fechaduras) para realizar o furto.

De acordo com a PM, o suspeito foi identificado por usuários de drogas frequentes na região. As testemunhas disseram que o homem é a única pessoa da região que realizava esses crimes para traficantes locais, buscando drogas para uso próprio e revenda. Depois disso, a polícia confirmou que o suspeito já tinha passagem por crimes semelhantes. Pouco tempo depois, ainda no mesmo dia, as equipes de policiamento identificaram e prenderam o suspeito no Jardim das Esmeraldas, em Aparecida de Goiânia.

O suspeito revelou o local onde havia desovado o carro furtado no parque Amazônia, a mando de seu “patrão”. De acordo com relatos da PM, o veículo já havia sido parcialmente desmontado e o homem parecia estar sob efeito de entorpecentes. O suspeito contou à PM ser quem realizava crimes dessa natureza para os traficantes da região, por ser “de confiança”.

O homem foi encaminhado para a 4° Delegacia de Polícia de Aparecida de Goiânia. Como o nome do suspeito não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar sua defesa.

