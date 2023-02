Um homem de 31 anos foi preso nesta sexta-feira (17) suspeito de furtar uma joalheria e esconder peças avaliadas em R$ 650 mil em uma cisterna, em Rio Verde, região sudoeste de Goiás. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o homem trabalhava em uma obra ao lado da joalheria e descobriu que tinha um buraco que dava acesso interno à loja.

As investigações mostram que o funcionário da obra teria relatado um "buraco acidental" no dia 24 de dezembro do ano passado e se ofereceu para consertar o dano para conseguir entrar na joalheria e conhecer a estrutura e o sistema de segurança. O crime aconteceu no dia 13 de fevereiro deste ano.

À polícia, o suspeito contou que no dia do crime abriu um outro buraco para entrar na loja durante a madrugada. Ao todo, as peças furtadas foram avaliadas em R$ 650 mil. As imagens de câmeras de segurança ajudaram na identificação do homem.

Segundo a Polícia Civil, o homem teve fácil acesso ao local da obra e usou instrumentos da própria obra para furtar os itens da joalheria. Além disso, as imagens apontam ele fingiu ser morador de rua.

O nome do suspeito não foi divulgado e por isso O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para posicionamento.

A Polícia Civil disse que o funcionário da obra confessou o crime e também contou que as joias estavam escondidas em uma cisterna com mais de 20 metros de profundidade. Uma parte da joias foi recuperada pela polícia.

Leia também:

- Criança e adolescente são apreendidos suspeitos de roubar joias em Goiânia

- Joalheria é assaltada em Shopping, em Goiânia; vídeo

- Homem é preso suspeito de furtar mais de 100 relógios em joalheria de Aparecida de Goiânia; vídeo