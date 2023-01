Um homem de 23 anos foi preso suspeito de homofobia e agressão em uma farmácia em Aragarças, no Oeste de Goiás. O caso aconteceu no momento em que os dois funcionários se desentenderam pela limpeza do estabelecimento, até que a vítima foi ofendida pelo colega, com expressão homofóbica e alguns socos, segundo a Polícia Civil.

O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (4). Segundo o delegado responsável pelo caso, Fábio Marques, ao ser advertido pelo colega pelas supostas expressões homofóbicas, o suspeito se irritou e deu alguns socos no rosto e no ombro da vítima. A Polícia Civil foi acionada e o homem foi preso em flagrante.

Segundo o delegado, o suspeito passará por audiência de custódia. O nome dos envolvidos não foram divulgados, por isso o POPULAR não encontrou a defesa. O espaço segue aberto.

Logo após as agressões, a vítima foi levada para o Hospital Municipal Getúlio Vargas onde foi examinado e liberado em seguida.

O suspeito foi preso em flagrante pela consumação de lesão corporal e homofobia, aplicando-se as disposições aplicadas nos artigos 20, da Lei 7.716/89 (Lei de Discriminação e Racismo), e 129, do Código Penal.

Como prevê o artigo 20 da Lei do Racismo, a pena para este crime é de um a três anos de reclusão, podendo chegar a cinco anos se houver divulgação do ato homofóbico em meios de comunicação, como redes sociais, e multa para quem cometer essa conduta.