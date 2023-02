Um trabalhador da Feira Hippie, em Goiânia, foi preso nesta sexta-feira (17) suspeito de importunar sexualmente uma feirante. Nas imagens divulgadas pela Polícia Militar (PM) é possível ver que o homem estava vestido com um colete de carregador escrito ‘Posso ajudar?’.

Segundo o Comando do Policiamento da Capital (CPC), a vítima estava chorando “desesperada”, mas conseguiu pedir ajuda. O 1º tenente Kléber, da Polícia Militar (PM), relata em um vídeo publicado nas redes sociais do CPC que testemunhas também presenciaram a ação do suspeito.

“Uma mulher chorando e algumas testemunhas disseram que um trabalhador da feira teria importunado sexualmente a vítima", afirma. A mulher contou aos policiais que é feirante e que o suspeito se aproximou dela para conversar. Neste momento, ele teria cometido o crime.

“Os agentes entenderam que houve um abuso”, destaca o tenente. O homem foi localizado dentro da feira e preso em flagrante. “O suspeito, a vítima e algumas testemunhas foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde o homem foi autuado por importunação sexual”, detalha o 1º tenente Kléber.

O POPULAR entrou em contato com a Polícia Militar (PM) para ter mais detalhes sobre o caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria. Também tentou contato com a Polícia Civil (PC) para saber se o caso será investigado, mas ainda não teve retorno.

Como os nomes dos envolvidos não foram divulgados, O POPULAR não pode localizar a defesa deles para um posicionamento.

Leia também:

- Homem é preso suspeito de estuprar adolescente e oferecer dinheiro em troca de silêncio

- Idoso é preso suspeito de importunar sexualmente criança de 9 anos dentro de carro

- OAB apura conduto de advogado repreendido ao dizer que ‘está na moda denúncia por crimes sexuais