Cidades Homem é preso suspeito de injúria contra casal homossexual em Goiânia; veja vídeo Imagens mostram o momento em que Renan Lemes Santana diz não “gostar desse tipo de gente”; ele assinou um TCO, foi liberado e vai responder por injúria, o que não configura um crime de homofobia

Renan Lemes Santana foi detido suspeito de cometer injúria contra um casal homossexual em Goiânia. As vítimas, Angélica Francielly e Karuliny Divina, estavam em uma sorveteria, nesta quarta-feira (14), no Setor Urias Magalhães, quando sofreram agressões verbais do homem. Um vídeo gravado pelo próprio suspeito diz que “não g...