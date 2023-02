Um homem foi preso, na noite da última segunda-feira (13), suspeito de mandar mais de 50 e-mails ameaçando de morte a ex-companheira. A Polícia Rodoviária Federal de Goiás (PRFGO) realizou a prisão na BR-364, entre Mineiros e Jataí, Sudoeste de Goiás.

Após intercâmbio de informações com a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Jataí, a PRF localizou o suspeito, interceptou o veículo e realizou a prisão preventiva. De acordo com o delegado Marlon Souza Luz, o homem não se conformava com o término do relacionamento e iniciou uma série de ameaças e perseguições à vítima.

Leia também:

- Homem agride e arrasta mulher pelos cabelos após briga por foto antiga, diz polícia

- Mulher é morta a tiros no portão de casa no lugar do filho, diz polícia

Ao todo, ele enviou 56-emails para a ex-companheira tentando contato e reconciliação. Ao ser negado pela vítima e bloqueado no Whatsapp e redes sociais, começou a ameaçá-la de morte por e-mail. “Hoje eu não vou dormir... amanhã você não vai dormir pode ter certeza, vc é má, a desgraçada da história é você... você vai pagar por isso”, dizia uma das mensagens.

O suspeito já tinha um mandado de prisão expedido contra ele e estava foragido. Ele foi preso pelos crimes de: Perseguição, Injúria e Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência. A pena para estes crimes pode chegar até quatro anos e seis meses de reclusão.