Um homem de 48 anos foi preso nesta terça-feira (17) suspeito de manter uma carvoaria clandestina em uma fazenda em Itumbiara, a 209 km de Goiânia. Segundo o delegado responsável pelo caso, Irineu Pesarini, a atividade funcionava em uma área de preservação permanente há pelo menos 5 anos.

A Polícia Civil (PC) relata que a Agência Municipal do Meio Ambiente de Itumbiara (Ammai) recebeu uma denúncia anômina informando sobre a atividade ilegal. A pasta solicitou apoio da polícia, que direcionou agentes para o local e realizou a prisão do proprietário da fazenda.

O delegado do caso explica que há cinco anos o homem tentou regularizar a atividade junto a Ammai, mas não obteve autorização. Mesmo sem a liberação, o suspeito manteve a carvoaria, que tinha dois fornos dentro de uma área de preservação permanente e podava as árvores sem autorização do órgão.

Além dos crimes ambientais, o suspeito foi preso por posse ilegal de arma de fogo. “Quando os policiais chegaram na propriedade, constataram a carvoaria a pleno vapor, oportunidade em que também encontraram armas de fogo na casa do suspeito, além de quatro máquinas motosserras.”, informa a PC.

Os policiais também encontraram diversos sacos de carvão que seriam vendidos irregularmente na cidade de Itumbiara, destaca a PC. Segundo o delegado Irineu, dois funcionários chegaram no local após as equipes e devem prestar depoimento como testemunhas do caso.

“Uma equipe da Ammai e da Polícia Técnica-Científica estiveram no local e, após as conclusões dos relatórios técnicos e do laudo pericial, mais crimes ambientais poderão ser imputados ao suspeito”, finaliza a PC. Se condenado, o dono do local poderá pegar mais de cinco anos de prisão, informa Irineu.

Leia também:

- Governo Federal exonera superintendente regional do Ibama em Goiás e outros 20 estados

- Invasões no Morro do Mendanha, em Goiânia, atendem a chamado, dizem fiéis

- Fazendeiro recebe multa de mais de R$ 300 mil após deixar búfalos soltos em área quilombola