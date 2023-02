Um homem de 51 anos foi preso suspeito de matar sua companheira após ela ter sido empurrada por ele e cair sobre uma faca, em Caldas Novas, na região sul de Goiás. A prisão aconteceu em menos de 30 minutos após o fato, na madrugada deste domingo (5).

Após ser ferida, a mulher foi levada pelo homem para atendimento médico em uma unidade de saúde do município e, ao ver que a vítima estava com ferimento no peito produzido por arma branca, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) foi acionada e efetuou a prisão em flagrante do homem.

De acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO), em um primeiro momento, o suspeito informou que havia se desentendido com uma outra pessoa em uma casa de dança, onde estava com a vítima e, após sair de carro do local, eles pararam em um semáforo e foram surpreendidos por um bandido que teria atacado a vítima com uma facada no peito.

“Essa versão apresentava várias contradições e, durante as diligências, o conduzido mudou a versão e, de fato, resolveu falar o que aconteceu. Os dois tinham um relacionamento há cinco anos”, disse o delegado Alex Miller, do Grupo de Investigação de Homicídios da cidade.

Ao chegar na delegacia, o homem mudou sua versão e disse que ele e a vítima discutiram em casa e, após ela jogar um cinzeiro contra ele e partir em sua direção com uma faca, ele a empurrou e ela caiu sobre o objeto.

Ele será investigado pelo crime de feminicídio e foi encaminhado ao presídio de Caldas Novas. As investigações devem ser concluídas em um prazo de 10 dias.

Como o nome do suspeito não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a sua defesa.